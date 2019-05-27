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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
27.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Peşin 13 milyon €'yu getir, git

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Peşin 13 milyon €'yu getir, git

Galatasaray yönetimi, Mbaye Diagne’nin fiyatını belirledi.

Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun bonservis fiyatını soran menajer Mendy’ye, “Kendisine ödediğimiz 13 milyon Euro’yu peşin veren kulüp bulursan satabiliriz” dedi.

LiGiN devre arasında 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a gelen Mbaye Diagne, geçtiğimiz günlerde kritik bir karar alarak menajerini değiştirdi. Claudio Druetta ile yollarını ayıran Senegalli futbolcu, Bafetimbi Gomis’in menajerliğini yapan ve bu oyuncunun geçen yıl 6 milyon Euro’ya Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’a satışında önemli rol oynayan Benjamin Mendy ile anlaştı. Bu anlaşmanın ardından çok sayıda Arap kulübü Diagne’yi renklerine bağlamak için menajer Mendy’yi devreye soktu.

Diagne’ye büyük yatırım yaptık

GEÇTİĞİMİZ hafta içinde Galatasaray yönetimine başvuran Mendy, Arap kulüplerinin Diagne’ye olan ilgisinden bahsedip, futbolcunun bonservis fiyatını sordu. Sarı kırmızı yöneticiler, ligin ikinci yarısında attığı 11 golle şampiyonlukta pay sahibi olan Senegalli santrfora ciddi bir yatırım yaptıklarını hatırlatarak, “Biz Diagne için Kasımpaşa’ya bonuslar dahil 13 milyon Euro ödedik. Kaldığı taktirde gelecek sezon daha da başarılı olacağına inanıyoruz. Ancak, kendisine ödediğimiz 13 milyon Euro’yu kabul eden bir kulüp olursa satmayı düşünebiliriz” cevabını verdiler.

Yılda ortalama 2.3 milyon Euro

GALATASARAY yöneticilerinin ikinci koşulu ise, 13 milyon Euro’nun tamamının peşin ödenmesiydi. Geçen yıl Al Hilal’a sattığı Gomis’in bonservis parasının 2 milyon Euro’sunu alamadığı için FIFA’ya başvurmak zorunda kalan sarı kırmızılılar aynı sorunu tekrar yaşamamak için paranın  peşin’ ödenmesini şart koştu. Galatasaray, 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı Diagne’ye toplam 10 milyon 650 bin Euro ödeyecek. Halen yılda ortalama 2.36 milyon Euro alan Senegalli oyuncu, Arap kulüplerine transfer olması durumunda bu rakamı en az 2’ye katlayacak.

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