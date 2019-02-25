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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
25.02.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Pes etmeyen adam: Abdülkadir parmak

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Pes etmeyen adam: Abdülkadir parmak

Trabzonspor altyapısından çıkan ve yıllardır farklı takımlara kiralanan 24 yaşındaki oyuncu, sezon başı kampında gösterdiği performansla teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne girmişti.

Uzun yıllar sonrasında A takımda tutunmayı başaran başarılı futbolcu, bulduğu forma şansını da iyi değerlendirdi. İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdulkadir, daha sonra ligde ortaya koyduğu oyunla da beğeni kazandı.

24 yaşında Trabzonspor’da forma şansı bulmaya başlayan Abdulkadir bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gol kaydetti.

Alkış aldı

11’de forma şansı bulduğu ilk maçta Sivasspor karşısında etkili bir oyun ortaya koyan genç oyuncu, 73’te Arouna Kone’nin attığı golün hemen 2 dakika sonrasında rakip fileleri sarstı ve takımına 1 puan kazandırdı.

Abdulkadir son oynanan Göztepe karşısında da benzer bir sahneyi yaşadı. Başarılı oyuncu, Deniz Kadah’ın 71’te attığı gole 73. dakikada cevap verdi ve Trabzonspor’a galibiyeti getirdi. Abdulkadir’in bu mücadeleci yapısı teknik heyetten alkış aldı.

Abdülkadir Parmak, 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor'da forma giydi.

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