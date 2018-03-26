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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.03.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Pes etmedi, formayı kaptı

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Pes etmedi, formayı kaptı

Son dönemdeki performansıyla Osmanlıspor'a önemli katkı sağlayan Anıl Karaer, takıma geç katılmasına ve yaşadığı sakatlığa rağmen mücadeleyi bırakmayarak formayı aldığını söyledi.

Anıl Karaer, kulübün Batıkent Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başı takıma geç katıldığını, hazırlık kampında yer alamadığını ve daha sonra sakatlık yaşadığını ifade etti.

Söz konusu dönemde form tutmasının zorluğuna dikkati çeken 30 yaşındaki Anıl, "Devre arasında iyi çalışarak bu açığı kapattım. Ardından forma şansı geldi. Bunu da elimden geldiğince iyi değerlendirmeye çalıştım. Hem kendi adıma hem de takımım adına benim performansım önemli ama takımın almış olduğu sonuçlar daha da önemli. Umarım benim de takımın da performansı artarak devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımım adına hem mutluyum hem de umutluyum." diyerek sözlerini sürdüren Anıl, "Benim asıl mevkim sol bek olarak biliniyor ama gerçek mevkim stoper. Stoperde daha rahat oynuyorum. Onun için stoperi yadırgama gibi bir durumum yok. Stoperde, sol beke oranla çok daha rahat ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yalçın'ın yanımda olması bana güven veriyor"

Anıl Karaer, stoperde Yalçın Ayhan ile birlikte görev yaptıklarını hatırlatarak, onun tecrübesinden faydalandığını dile getirdi.

Yalçın ile hem Galatasaray hem de Manisaspor'da beraber oynadıklarını anlatan deneyimli futbolcu, "Yalçın'ın yanımda olması bana güven veriyor. Bana saha içinde ve dışında çok şey katıyor. Saha içinde hem onun tecrübesi hem de birbirimizle iyi anlaşmamız, bu uyumu sağladı." diye konuştu.

Performanslarının gelecek haftalara daha iyi bir şekilde yansıması dileğinde bulunan Anıl, "Formayı aldım ve üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Hem performansımı yükseltmek hem de takımımı daha iyi yere getirmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Atiker Konyaspor maçı

Anıl Karaer, ligde kalan maçların zor geçeceğine vurgu yaparak, Atiker Konyaspor müsabakasından mutlaka galibiyetle ayrılmaları gerektiğini anlattı.
Çok iyi bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Anıl, "Önümüzde Atiker Konyaspor maçı var. Bizim için çok kritik bir maç. Bu maçtan kesinlikle galip ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım oyununu sergiledikleri zaman istediklerini alarak sahadan ayrıldıklarını aktaran Anıl, "Herkes bunun bilincinde. Son haftalara geldik. Artık rakibin kim olduğunun önemi yok. Bütün maçlara puan veya puanlar için çıkacağız. Hedefimiz, sezon bitmeden bu durumdan kurtulup, üst sıralarda ligi tamamlamak." diye konuştu.

Fikstür avantajları olduğuna inanmadığını dile getiren Anıl, "Fikstürde kiminle oynarsanız oynayın, o gün sahada en iyisini yapmanız gerekiyor. Her maç bizim için final, her maç bizim için üç puan. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde kalacaklarına inanıyor

Osmanlıspor olarak ligde kalacak performansı sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Anıl Karaer, şunları kaydetti:

"Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim. Bunu sahaya da yansıtmamız gerekiyor. Bu resmi ve görüntüyü de son haftalarda verdiğimize inanıyorum. Ligin sonu gelmeden bu işi garantiler, Osmanlıspor'u istediği seviyede bırakırız. Önümüzdeki yıllarda da daha iyi bir Osmanlıspor izlettirebiliriz."

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