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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ahmet ERCANLAR
11.05.2018 - 22:10, Son Güncelleme:

Pes dedirten tablo

Ahmet Ercanlar
Ahmet Ercanlar
aercanlar@hurriyet.com.tr
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Ahmet Ercanlar
Ahmet Ercanlar
aercanlar@hurriyet.com.tr
Pes dedirten tablo

F.Bahçe için kupa hüsranı adeta “Geliyorum” dedi. Sarı lacivertliler, ligde Akhisarspor’a yenildikleri iki maçın hemen hemen aynısı bir kupa finali oynarken, geçmişten ders çıkarmamanın faturasını ödediler.

Pes dedirten tabloFENERBAHÇE, görülmemiş biçimde ligin orta sıra takımlarından Akhisar’a aynı sezon içinde 3 kez mağlup oldu. Çok çarpıcı sonuçlar doğuran bu istatistikler akıllara, “Kör bile aynı kuyuya iki kez düşmez” atasözünü getirdi. Akhisar yenilgileri, sarı lacivertli takıma bir Türkiye Kupası ve buradan sağlanacak 5 milyon TL’lik gelire mal olurken, ligde kaybedilen 6 puan da şampiyonluğu ateşe attı.

 

HER GELEN GOL OLDU
Bu sezon rakibi ile oynadığı 3 resmi maçta kalesinde 11 isabetli şut gören sarı lacivertliler bunun 7’sini kalesinde gol olarak gördü.

Üç maçta sırası ile yüzde 64 yüzde 66 ve yüzde 65 topla oynama yüzdeleri yakalayan sarı lacivertliler rakibinin uzun boylu savunma oyuncularına karşı 3 maçta toplam 86 kenar ortası yapıp 19 tanesinde isabet sağladı. Bu isabetlerin büyük bölümünü Fernandao oyundayken sağlayan sarı lacivertliler bir türlü rakibinin bu önlemine karşın B planı üretemedi.

BİR KUPA DAHA...
3 maçta rakip kaleye 47 şut atan ve bu şutların sadece 12 tanesini isabet ettirebilen sarı lacivertliler bu istatistikte de başarılı olamadı ve 47 şutta 4 gol bulabildi.

Akhisarspor’un kapalı savunma ve basit oyunla rakip kaleye gelmesine karşılık çözüm üretemeyen Aykut Kocaman ve öğrencileri, Ege temsilcisine ligde verdiği 6 puan ve kupa mağlubiyeti ile olası bir süper kupa dahil 3 kupayı kaybetme noktasına geldi.

Ahmet Ercanlar
Ahmet Ercanlar
aercanlar@hurriyet.com.tr
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