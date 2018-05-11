Pes dedirten tablo
F.Bahçe için kupa hüsranı adeta “Geliyorum” dedi. Sarı lacivertliler, ligde Akhisarspor’a yenildikleri iki maçın hemen hemen aynısı bir kupa finali oynarken, geçmişten ders çıkarmamanın faturasını ödediler.
FENERBAHÇE, görülmemiş biçimde ligin orta sıra takımlarından Akhisar’a aynı sezon içinde 3 kez mağlup oldu. Çok çarpıcı sonuçlar doğuran bu istatistikler akıllara, “Kör bile aynı kuyuya iki kez düşmez” atasözünü getirdi. Akhisar yenilgileri, sarı lacivertli takıma bir Türkiye Kupası ve buradan sağlanacak 5 milyon TL’lik gelire mal olurken, ligde kaybedilen 6 puan da şampiyonluğu ateşe attı.
HER GELEN GOL OLDU
Bu sezon rakibi ile oynadığı 3 resmi maçta kalesinde 11 isabetli şut gören sarı lacivertliler bunun 7’sini kalesinde gol olarak gördü.
Üç maçta sırası ile yüzde 64 yüzde 66 ve yüzde 65 topla oynama yüzdeleri yakalayan sarı lacivertliler rakibinin uzun boylu savunma oyuncularına karşı 3 maçta toplam 86 kenar ortası yapıp 19 tanesinde isabet sağladı. Bu isabetlerin büyük bölümünü Fernandao oyundayken sağlayan sarı lacivertliler bir türlü rakibinin bu önlemine karşın B planı üretemedi.
BİR KUPA DAHA...
3 maçta rakip kaleye 47 şut atan ve bu şutların sadece 12 tanesini isabet ettirebilen sarı lacivertliler bu istatistikte de başarılı olamadı ve 47 şutta 4 gol bulabildi.
Akhisarspor’un kapalı savunma ve basit oyunla rakip kaleye gelmesine karşılık çözüm üretemeyen Aykut Kocaman ve öğrencileri, Ege temsilcisine ligde verdiği 6 puan ve kupa mağlubiyeti ile olası bir süper kupa dahil 3 kupayı kaybetme noktasına geldi.
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