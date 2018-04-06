Pes dedirten sansÃ¼r

Pes dedirten sansür!
Åžampiyonlar Ligi Ã‡eyrek Final maÃ§Ä±nda Barcelona ile Roma karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Barcelona sahadan 4-1 galip ayrÄ±ldÄ±.
Bu karÅŸÄ±laÅŸma ile ilgili televizyonda haber verilirken ilginÃ§ bir sansÃ¼r uygulandÄ±.
Bir Ä°ran televizyon kanalÄ±nda bu mÃ¼sabakaya dair haber verilirken, Roma'nÄ±n armasÄ±na sansÃ¼r uygulandÄ±. Cengiz Ãœnder'in de formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Roma'nÄ±n armasÄ±nda Roma mitolojisine gÃ¶re Roma Ä°mparatorluÄŸu'nu kuran iki kardeÅŸ Remus ve Romulus diÅŸi kurttan sÃ¼t emmesi yer alÄ±yor.
Ä°ran televizyonunda Roma armasÄ±na iÅŸte bÃ¶yle sansÃ¼r uygulandÄ±.
'KURTUN GÃ–ÄžÃœSLERÄ° KIÅžKIRTACAK MI?''
KanalÄ±n bÃ¶yle bir sansÃ¼r yapmasÄ± Twitter'dan tepki Ã§ekerken bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar, ''Bir kurtun gÃ¶ÄŸÃ¼sleri insanlarÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtacak mÄ±? 3.000 yÄ±ldÄ±r Roma ÅŸehrinin sembolÃ¼ bu!'' paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±.
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YÄ±ldÄ±z isimler o mÃ¼thiÅŸ golleri yorumladÄ±lar...
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