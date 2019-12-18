PES 2020'den Mesut Özil için flaş karar! Sansür...

Spor Arena Dış Haber | Oyun üreticisi Konami, Doğu Türkistan'a yaptığı zulme dikkat çeken bir paylaşım yapan Mesut Özil hakkında çarpıcı bir karar aldı.

Arsenal'in yıldız futbolcusu, PES 2020'nin Çin versiyonlarından kaldırılmaya başlandı.

"MESUT ÖZİL'İ AFFETMİYORUZ"

Konu hakkında yapılan resmi açıklamada; "Özil, in hakkında aşırı bir açıklama yaptı. Bu, Çinli sporseverlerin duygularını incitti ve sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etti. Bunu anlamıyoruz ve kabul etmiyoruz, affetmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

ARSENE WENGER'DEN DESTEK

Mesut'un ifade özgürlüğünü kullanma hakkı olduğunu belirten 70 yaşındaki Wenger, Mesut Özil'in diğer herkes gibi ifade özgürlüğü var. Düşüncelerini herkesle paylaşmak zorunda değil, ama bunu yapma hakkı var" dedi.

Mesut Özil'in geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım;

"Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu... Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler... Kuran'lar yakılıyor... Camiler kapatılıyor... Medreseler yasaklanıyor... Din alimleri birer birer öldürülüyor... Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor... Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor... Tüm bunlara rağmen... Ümmeti Muhammed suskun... Sesi çıkmıyor... Müslümanlar sahiplenmiyor... Bilmezler mi ki, Zulme Rıza Zulümdür... Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır, aylardır gündemde iken müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yuerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki, Allah; Tuzak kuranların en hayırlısıdır..."

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