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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.05.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Pero Antic, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı oldu!

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Pero Antic, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı seçilen Pero Antic'i tebrik etti.

TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda Hidayet Türkoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye Basketbol Federasyonu adına, oy birliği ile Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı görevine seçilen Sayın Pero Antic'i kutluyorum. Sporculuk kariyerinde yakın ilişkiler kurduğumuz Sayın Antic'e, ülkesi Kuzey Makedonya'da basketbolun daha popüler bir spor haline getirmesi konusunda her türlü katkıyı sunacağımı belirtmek isterim. Sayın Antic'e yeni görevinde başarılar diliyor ve oyunculuk kariyerinde edindiği tecrübeleri Kuzey Makedonya basketbolunun gelişimi için kullanmasını umuyorum."

Pero Antic, 2015-2017 yıllarında Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko formasını da giymişti.

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Pero Antic, Kuzey Makedonya Basketbol Federasyonu Başkanı oldu

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