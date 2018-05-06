Pero Antic: Fenerbahçe benim ailem
Sarı-Lacivertli forma altında 2 yıl geçiren, Euroleague finali oynayan ve şampiyonluk kazanan Pero Antic, taraftarlara minnettar olduğunu söyledi.
Sezon başında takımdan ayrılan ve eski takımı Kızıl Yıldız’a giden Makedon pivot, Fenerbahçe’de yaşadığı günleri unutamadığını belirterek, “Taraftar, kulüp, şehir harikaydı. Harika günler geçirdim.” dedi.
"Avrupa’nın en büyük koçu ile çalıştım. Çok büyük bir karakter ve ondan çok şey öğrendim. Fenerbahçe benim ailem. Harika 2 yıl geçirdim. Koç, sağlık ekibi, oyuncular, ofis çalışanları, idari kadro, başkan bir aile gibiydik. Aile gibi çalıştık." açıklamasını yaptı.
"Fenerbahçe taraftarı benim için çok özel. Onları çok seviyorum. Olympiakos Gate 7, Kızılyıldız’da Delia taraftar gruplarını da çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Taraftar da aile gibi. Bir oyuncu sakatlandığı zaman ağladıklarını görüyordum. Onları çok seviyorum ve benim için yaptıkları için çok teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
(Fanatik)
Amerikan Basketbol Ligi heyecanı ise CANLI YAYINLARLA Nesine.com'da!
- 22:30'da New Orleans'ın konuğu Golden State. Seride Golden State'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
- 03:00'te Utah'ın konuğu Houston. Seride Houston'ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle