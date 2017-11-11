Periler'den Estonya'ya fark

Milliler, sakatlığı süren Işıl Alben'den eksik çıktığı mücadeleyi baştan sona üstün götürüp Cansu (14 sayı), Hollingsworth (12 sayı), ve Olcay (12 sayı) önderliğinde galip geldi.
Milli maça asker çıkarmasıTürkiye - Estonya arasındaki basketbol maçında Estonya askerleri salondaki yerlerini aldılar.
FARKI KAPATTIRMADIK
Estonya'ya ilk devre sonunda 22'ye çıkardığı (49-27) farkı eritme imkanı tanımayan Türkiye, takımda yaşanan jenerasyon değişimine rağmen 40 dakika boyunca olgun ve oturmuş bir görüntü çizdi.
Çarşamba günü rakip Polonya
TÜRKİYE, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Çarşamba günü Polonya'yı ağırlayacak. Karşılaşma Ankara'da oynanacak.