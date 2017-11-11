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Periler'den Estonya'ya fark

Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Estonya'yı 81-56 yendi.

Fatih SABOVİÇ
SON GÜNCELLEME

Milliler, sakatlığı süren Işıl Alben'den eksik çıktığı mücadeleyi baştan sona üstün götürüp Cansu (14 sayı), Hollingsworth (12 sayı), ve Olcay (12 sayı) önderliğinde galip geldi.

Milli maça asker çıkarması
Milli maça asker çıkarması
Türkiye - Estonya arasındaki basketbol maçında Estonya askerleri salondaki yerlerini aldılar.

FARKI KAPATTIRMADIK

Estonya'ya ilk devre sonunda 22'ye çıkardığı (49-27) farkı eritme imkanı tanımayan Türkiye, takımda yaşanan jenerasyon değişimine rağmen 40 dakika boyunca olgun ve oturmuş bir görüntü çizdi.

Çarşamba günü rakip Polonya

TÜRKİYE, 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Çarşamba günü Polonya'yı ağırlayacak. Karşılaşma Ankara'da oynanacak.

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