Pereira, Çin'de tarih yazıyor!
Çin Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Shanghai SIPG, Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşmayı başardı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın öğrencileri, finalde Beijing Guoan'ı devirdi.
Çin Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Shanghai SIPG, Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşan taraf oldu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın öğrencileri, finalde karşılaştıkları Beijing Guoan'ı 2-0 mağlup etti.
SIPG'ye galibiyeti getiren goller, 62'nci dakikada Shenchao Wang ve 66'da Wenjun Lu'dan geldi. Çin ekibi, böylelikle ilk lig şampiyonluğu sonrası tarihinin ilk Süper Kupa zaferine ulaştı.
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