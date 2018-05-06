Perdeyi yine Hakan Çalhanoğlu açtı!
Verona karşısında 4-1 kazanan Milan, rakibini Serie B'ye yolladı. Geçen hafta da açılış golüne imzasını atan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan gazetelerinden tam not aldı!
Çarşamba günü Coppa Italia'da Juventus ile karşılaşacak olan Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 10. dakikada gol perdesini açtığı maçta, Verona'yı 4-1 yendi ve rakibini Serie B'ye yolladı.
Geçtiğimiz hafta da Bologna deplasmanında, 34. dakikada takımının ilk golünü atmış, ilk yarının son anlarında ise Bonaventura'ya asist yaparak galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.
Dün akşam attığı gol sonrası Hakan Çalhanoğlu, ligde bu sezon 10 gole katkı sağlamış oldu. (5 gol - 5 asist)
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