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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.09.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Perde İstanbul'da kapanacak! Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında...

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Perde İstanbul'da kapanacak! Galatasaray Şampiyonlar Ligi arenasında...

Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup maçları heyecanı yarın başlıyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta karşılaşmaları, yarın ve 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında çarşamba günü TSİ 19.55'te Belçika'nın Club Brugge ekibine konuk olacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:
19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)
19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya)
22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)
22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa)

18 Eylül Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray
19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)



- Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.
Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

- Gruplar

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

- Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020

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