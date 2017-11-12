Perasovic: Enerjimiz düşüktü

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Perasovic, "Çok önemli bir galibiyet aldık. İki gün önce sahip olduğumuz enerjinin bugün altında kaldık. Savunmada da bu böyleydi ve top her zaman rakipteydi. Üç sayılık atışlarda rakibimizin yüzdesi daha iyi. Yeşilgiresun Belediyespor'u verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes oyuncusu Ledo da maçın son bölümünde önemli atışları sayıya çevirerek kazanmasını bildiklerini kaydetti.

- Yeşilgiresun Belediyespor cephesi

Yeşilgiresun Belediyespor Başantrenörü Mihailo Uvalin, çok zorlu bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Meslektaşını galibiyetten ötürü tebrik eden Uvalin, "Çok zorlu bir maç oynadık. Bu tarz maçları kaybetmeyi sevmiyorum. Çok fazla ve dürüstçe çalışıyorum. Maçı böyle kaybettiğim zamanlarda kendimi kötü hissediyorum. Maçı kazanmayı daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilgiresun Belediyespor oyuncusu Enes Berkay Taşkıran ise son iki-üç haftadır istedikleri oyunu oynadıklarını aktararak, "Son dakikalarda kaybedilen maçları kimse sevmez. Önümüzdeki haftalarda son düdüklerle kaybederek kazanmayı da öğreneceğiz." diye konuştu.