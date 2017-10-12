THY Euroleague’in 1. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid’e 74-88 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rakip Real Madrid’in daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu dile getiren Perasovic, şu ifadelere yer verdi:

“Maçın ilk yarısına kötü başladık. İlk çeyrekte avantajı ellerine geçirdiler. Üçüncü periyotun sonunda ve dördüncü çeyreğin başında ortaya iyi enerji koyduk ve geri geldik ama skoru lehimize çevirecek enerjiyi kendimizde bulamadık. Takımın yaptığı mücadeleyle ilgili bir şey diyemem çok iyi mücadele ettiler ama bu yüzdelerle Real Madrid gibi bir takımı yenmek imkansız diyebilirim."

LASO: TAKIM OYUNU KAZANDI

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes’in çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Maçın sonunda biz kazandık. Herkes iyiydi fakat takım oyunu kazandı" dedi.

THY Euroleague’in 1. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Anadolu Efes’i 74-88 mağlup etti. Mücadelenin ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye çok iyi başladıklarını dile getiren Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, şu ifadelere yer verdi:

"Takımımı kutluyorum çok sağlam oynadık. Topu iyi paylaştık ve güzel sayılar bulduk. İkinci yarının sonunda Anadolu Efes iyi geri geldi fakat kontrolü elimize aldık. Kolay sayılar bularak farkı yeniden açtık. Takımımı kutluyorum çok sağlam oynadık. Topu iyi paylaştık ve güzel sayılar bulduk. İkinci yarının sonunda Anadolu Efes iyi geri geldi ancak kontrolü elimiz aldık. Kolay sayılar bularak farkı yeniden açtık. Anadolu Efes çok iyi mücadele etti ama maçın sonunda biz kazandık. Herkes iyiydi fakat takım oyunu kazandı."