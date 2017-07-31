Pepe'nin yanına Gustavo Gomez

Oynadığı hazırlık maçında 12 gol yiyen ve stoper ihtiyacı bir kez daha ortaya çıkan Kara Kartal, Pepe'nin yanına üst düzey bir partner arıyor. Siyah-Beyazlıların düşündüğü isimlerden olan Paraguay'lı stoper Gustavo Gomez, kulübü Mlian tarafından satış listesine koyuldu.

Beşiktaş'ın geçen yaz Arjantin'in Lanus takımından almak için çok uğraştığı ancak Milan'a kaptırdığı 24 yaşındaki stoper için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

BU KEZ KARTAL OLABİLİR

Milan'da 8.5 milyon euroya imza atan ancak Serie A'da yalnızca 11 maçta ilk 11'de sahaya çıkabilen Gomez, italyan devinin bu yaz ki dünya turu kapsamında oynadığı hazırlık maçlarında da pek süre bulamamıştı.

Yönetici Ali Naibi'nin hafta içi İtalya'ya giderek bu transferle ilgileneceği gelen haberler arasında. Gomez, geçen yaz Beşiktaş'ta forma giymek istediğini ifade etmişti ancak Milan'ın çok daha cazip bir teklif sunması üzerine İtalya'ya yol almıştı. (Güneş)