Pepe'nin doÄŸum günü kutlandÄ±
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Portekizli yÄ±ldÄ±z oyuncusu Pepe'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlandÄ±. Nevzat Demir Tesisleri'nde yÄ±ldÄ±z futbolcu iÃ§in pasta kesildi.Â
FenerbahÃ§e'yi 3-1 yenen BeÅŸiktaÅŸ'ta moraller en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karken, yÄ±ldÄ±z futbolcu Pepe'nin de doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± keyifleri iyice yerine getirdi. BugÃ¼n yapÄ±lan antrenman Ã¶ncesinde Pepe iÃ§in Ãœmraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde pasta kesildi. Teknik ekip ve futbolcular, Pepe'nin yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±.
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