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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerFutbol HaberleriPepe'den Quaresma'ya övgü dolu sözler!
Futbol Pepe'den Quaresma'ya övgü dolu sözler!
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Sıradaki Haber:Alanyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Futbol
27.02.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Pepe'den Quaresma'ya övgü dolu sözler!

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Tecrübeli stoper, yıldız futbolcu için, “Ricardo, bir kahraman gibi takımını ayakta tuttu ve galibiyeti getiren isim oldu. Onunla tekrar aynı takımda oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.

Kara Kartal’ın geçen hafta Konyaspor’la oynadığı mücadelede sarı kart görmesi sebebiyle derbide cezalı duruma düşen Pepe, önceki gün oynanan Fenerbahçe maçını Vodafone Park’ta tribünden takip etmişti. Fenerbahçe’nin maçın başında öne geçmesine rağmen takımına olan inancını kaybetmediğini belirten Portekizli futbolcu, maçın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

‘Kendimi şanslı hissediyorum’

Tecrübeli futbolcu, “Maç boyunca takım oyunu ortaya koyduk. Benim düşünceme göre ön plana 2 isim çıktı. Biri 2 gol atması sebebiyle Ricardo Quaresma ikincisi ise çizgiden topu çıkaran Gary Medel... Özellikle Ricardo, bir kahraman gibi takımını ayakta tuttu ve galibiyeti getiren isim oldu. Onunla tekrar aynı takımda oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” yorumunu yaptı.

‘Kupada da yenmek istiyoruz’

Fenerbahçe’yle perşembe günü bu kez Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Pepe, “Rakibimizi bu maçta da yenmek istiyoruz. Eğer teknik direktörümüz Şenol Güneş görev verirse ben de bu mücadelede elimden geleni yapmaya hazırım” dedi.

İyi ki doğdun Pepe

Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, dün doğum gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.

Portekizli futbolcu, pastasından ilk dilimi vatandaşı Quaresma’ya yedirdi.

Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde, 35. yaş günü dolayısıyla Pepe için pasta kesildi. Kutlamada eğlenceli anlar yaşanırken teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları Pepe’ye yeni yaşında mutluluklar diledi. (Fanatik)

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