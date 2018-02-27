Pepe'den Quaresma'ya övgü dolu sözler!
Tecrübeli stoper, yıldız futbolcu için, “Ricardo, bir kahraman gibi takımını ayakta tuttu ve galibiyeti getiren isim oldu. Onunla tekrar aynı takımda oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” diye konuştu.
Kara Kartal’ın geçen hafta Konyaspor’la oynadığı mücadelede sarı kart görmesi sebebiyle derbide cezalı duruma düşen Pepe, önceki gün oynanan Fenerbahçe maçını Vodafone Park’ta tribünden takip etmişti. Fenerbahçe’nin maçın başında öne geçmesine rağmen takımına olan inancını kaybetmediğini belirten Portekizli futbolcu, maçın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.
‘Kendimi şanslı hissediyorum’
Tecrübeli futbolcu, “Maç boyunca takım oyunu ortaya koyduk. Benim düşünceme göre ön plana 2 isim çıktı. Biri 2 gol atması sebebiyle Ricardo Quaresma ikincisi ise çizgiden topu çıkaran Gary Medel... Özellikle Ricardo, bir kahraman gibi takımını ayakta tuttu ve galibiyeti getiren isim oldu. Onunla tekrar aynı takımda oynadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” yorumunu yaptı.
‘Kupada da yenmek istiyoruz’
Fenerbahçe’yle perşembe günü bu kez Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Pepe, “Rakibimizi bu maçta da yenmek istiyoruz. Eğer teknik direktörümüz Şenol Güneş görev verirse ben de bu mücadelede elimden geleni yapmaya hazırım” dedi.
İyi ki doğdun Pepe
Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, dün doğum gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.
Portekizli futbolcu, pastasından ilk dilimi vatandaşı Quaresma’ya yedirdi.
Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde, 35. yaş günü dolayısıyla Pepe için pasta kesildi. Kutlamada eğlenceli anlar yaşanırken teknik direktör Şenol Güneş ve takım arkadaşları Pepe’ye yeni yaşında mutluluklar diledi. (Fanatik)
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