Pepe, sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe, sağlık kontrolünden geçirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Sports'ta gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan 35 yaşındaki futbolcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği bildirildi.
Sağlık kontrolünün, akciğer ve kardiyak testleriyle tamamlandığı aktarıldı.
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