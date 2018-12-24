Pepe, o deve gidiyor! İşte yeni evi...
"Metro News" adlı internet haber sitesi, Pepe için flaş bir iddia ortaya attı!
Fransızların ünlü gazetesi L’Equipe, Nicolas Pepe'nin satışına ancak ve ancak iyi bir bonservisle onay verilebileceğini söylerken, Lille Sportif Direktörü Luis Campos, sözü geçen 40 milyon Sterlin'in yeterli olmadığını, en az 70 milyon Sterlin beklediklerini belirtti.
Sezonun ilk yarısındaki 18 maçta 19 gole katkı (12 gol - 7 asist) yapan Nicolas Pepe, Arsenal'in radarına girdi.
"Metro News" adlı internet haber sitesinin iddiasına göre Arsenal, kendi transfer rekorunu kırıp 72 milyon Sterlin önerisinde bulunacak ve yeni yılın ilk günlerinde Fildişi'li oyuncunun işini bitirecek.
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