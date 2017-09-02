Pepe: Hiçbir takımı küçümsemeyeceğiz

Beşiktaş'ın yıldızı Pepe, zorlu Macarsitan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo'nun takım için önemine değinen 33 yaşındaki savunmacı maçı zor geçeceğini söyledi.

Pepe, "Macarsitan'ın gruptan çıkma şansı var; o yüzden zor bir maç olacak. Öte yandan bu maçı kazanacak kaliteye sahibiz ve bu düşünce ile sahaya çıkacağız. Eleme maçları bitene kadar 3 müsabaka oynayacağız ve karşımıza çıkan her takıma saygı duyacağız" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo'nun önemine işaret eden Portekizli yıldız, "Ronaldo'nun ne kadar önemli biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece milli takım için değil, dünya için önemli bir isim. Onunla Real Madrid'de 8 yıl oynadığım için gurur duyuyorum. Kariyerinde kazandığı tüm başarıları alnının teriyle elde etti. O inanılmaz bir profesyonel ve çok iyi bir insan" ifadelerini kullandı.