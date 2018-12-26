Pepe, efsane ismin yanına gidiyor!
Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Portekizli savunma oyuncusunun rotası belli oldu.
France Football'un haberine göre, Pepe'nin yeni adresi Monaco olacak gibi duruyor.
Efsane futbolcu Thierry Henry ile yola devam eden ama istediği sonuçları bir türlü alamayan Monaco, savunma güvenliğini arttırmak için Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe'yi renklerine bağlamak üzere...
Monaco Kulübü'nün başkan vekili olan Vadim Vasilyev ile Pepe'nin menajeri Jorge Mendes'in yakın arkadaş olduğu, 35 yaşındaki tecrübeli stoperin Fransız takımına imza atmasının an meselesi olduğu belirtildi.
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