Pepe döndü Güneş güldü
Pepe’nin 2 maç ceza alıp, Galatasaray’a karşı oynayamama ihtimali nedeniyle değişik kadrolar üzerinde çalışan teknik direktör Şenol Güneş, 1 maçlık ceza ile rahatladı. Beşiktaş, derbi maça stoperde Pepe-Tosic ikilisiyle çıkacak.
ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan ve bunu geçtiğimiz hafta çeken Pepe’nin Galatasaray derbisinde oynayacak olması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i mutlu etti.
Pepe’nin 2 maç ceza alma ihtimali olduğu için Galatasaray derbisi 11’inde farklı kadro kurguları üzerinde çalışan Şenol Güneş, Portekizli için 1 maç ceza çıkınca rahatladı.
OĞUZHAN’IN OYNAMASI ZOR
Güneş, stoperde Tosic-Pepe ikilisiyle sahaya çıkacak.
Bu durumda tecrübeli teknik adamın en önemli seçimi savunma önünde olacak. Bu bölgede Medel banko...
Şilili futbolcunun yanında ya Atiba ya Tolgay Arslan oynayacak. Form düşüklüğü süren ve Malatya maçında oyunda çıkarken taraftarın tepki gösterdiği kaptan Oğuzhan Özkayup ise ilk 11 seçenekleri arasında yer almıyor.
TAKTİK VE PSİKOLOJİK HAZIRLIK
Güneş eğer orta alanın ofansif yönünün de olmasını isterse Medel-Tolgay ikilisiyle sahaya çıkacak. Ancak “Önce direnç” derse bu durumda da Medel-Atiba ikilisini tercih edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü, taktik hazırlığın yanında futbolcularını son günlerin karışık gündeminden uzaklaştırıp, kafaca derbiye hazırlamak için de yoğun çaba sarf ediyor. Güneş bu amaçla tesislerde futbolcuları ile özel bir toplantı da yaptı.
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