Pepe döndü Güneş güldü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İsmail ER
26.04.2018 - 22:16, Son Güncelleme:

Pepe döndü Güneş güldü

İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
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İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
Pepe döndü Güneş güldü

Pepe’nin 2 maç ceza alıp, Galatasaray’a karşı oynayamama ihtimali nedeniyle değişik kadrolar üzerinde çalışan teknik direktör Şenol Güneş, 1 maçlık ceza ile rahatladı. Beşiktaş, derbi maça stoperde Pepe-Tosic ikilisiyle çıkacak.

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'ye karşı gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan ve bunu geçtiğimiz hafta çeken Pepe’nin Galatasaray derbisinde oynayacak olması Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’i mutlu etti.

Pepe’nin 2 maç ceza alma ihtimali olduğu için Galatasaray derbisi 11’inde farklı kadro kurguları üzerinde çalışan Şenol Güneş, Portekizli için 1 maç ceza çıkınca rahatladı.

OĞUZHAN’IN OYNAMASI ZOR
Güneş, stoperde Tosic-Pepe ikilisiyle sahaya çıkacak.

Bu durumda tecrübeli teknik adamın en önemli seçimi savunma önünde olacak. Bu bölgede Medel banko...

Şilili futbolcunun yanında ya Atiba ya Tolgay Arslan oynayacak. Form düşüklüğü süren ve Malatya maçında oyunda çıkarken taraftarın tepki gösterdiği kaptan Oğuzhan Özkayup ise ilk 11 seçenekleri arasında yer almıyor.

TAKTİK VE PSİKOLOJİK HAZIRLIK
Güneş eğer orta alanın ofansif yönünün de olmasını isterse Medel-Tolgay ikilisiyle sahaya çıkacak. Ancak “Önce direnç” derse bu durumda da Medel-Atiba ikilisini tercih edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü, taktik hazırlığın yanında futbolcularını son günlerin karışık gündeminden uzaklaştırıp, kafaca derbiye hazırlamak için de yoğun çaba sarf ediyor. Güneş bu amaçla tesislerde futbolcuları ile özel bir toplantı da yaptı.

İsmail ER
İsmail ER
ier@hurriyet.com.tr
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