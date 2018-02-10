Pepe, 5-0 sonrası bakın neyi beğendi!
Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, 5-0 kazandıkları Karabükspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Pepe, iyi mücadele ettiklerini ve takımın ortaya koyduğu karakteri beğendiğini dile getirdi. Pepe şunları söyledi:
"İyi bir maçtı. Güzel bir maç oldu. İyi mücadele ettik. Bu da önemliydi. Taraftarımız bizden ısrarla mücadele bekliyor. Gerçekten güzel bir galibiyet oldu. Ben takımın genel yaklaşımını ve karakterini çok beğendim. Herhalde sahamızda ilk defa böyle farklı kazandık. Herkesi tebrik ediyorum."
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