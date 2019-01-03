Pep ve Klopp'tan flaş sözler! Premier Lig'de kritik maç...
İngiltere'de nefesler tutuldu, herkes Manchester City ile Liverpool'un kapışmasını bekliyor.
Basın toplantısında soruları yanıtlayan iki teknik adam, maç öncesi flaş sözlere imza attı!
Pep Guardiola'dan şampiyonluk açıklaması!
- Gerçek gün gibi açık, 7 puan gerideyiz ama elimize, puan farkını indirmek için bir fırsat geçti.
- İkinci yarının ikinci maçındayız ve önümüzde oynayacağımız çok sayıda maç var.
- Herkes aynı soruyu soruyor: 'Kaybederseniz ne olacak?' - Şampiyonluk için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz.
Jürgen Klopp'tan flaş itiraf!
- Manchester City karşısında zor bir maça çıkıyoruz. Olağanüstü bir menajerin yönetimindeki güçlü bir futbol takımıyla oynayacağız.
- Cesur olmalı ve arzuyla mücadele etmeliyiz, tıpkı önceki maçlarda olduğu gibi...
- Çoğu kişi bu maçı kazanacağımızı söylüyor ama bence o kadar da kolay değil. Bana sorarsanız onlar dünyanın en iyi takımı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle