Pep Guardiola'yı çıldırtan top!

Topun üst düzey bir turnuva için kabul edilemez olduğunu söyleyen Pep Guardiola:

“Lig Kupası’ndaki top, Premier Lig’de kullanılandan çok daha hafifti… Böyle bir topla gol atmanız mümkün değil. Bunu bahane olsun diye söylemiyorum. Bütün futbolcularım da top ile ilgili aynı düşüncelere sahip… Hepsi topa “Bu da nedir?” tepkisini verdi. Özür dilerim ama bu top böyle ciddi bir organizasyon için ciddiyetsiz kaldı. Bu bir pazarlama işi anlıyorum fakat bu kabul edilemez. Topun ağırlığı yok.”



İngiltere Lig Kupası’nda, sponsorluk anlaşması gereği, Premier Lig’den farklı bir spor markasının topu kullanılıyor.(Skor)