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Pep Guardiola'yı çıldırtan top!

İngiltere Lig Kupası’nda Manchester City, golsüz biten maçta Wolwes’ı penaltı atışları sonrası elerken etkisiz bir oyun ortaya koydu. Manchester City Manejeri Pep Guardiola, maçın ardından oynanan futboldan çok, Lig Kupası’nda kullanılan top ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kupada kullanılan topun turnuvaya yakışmadığını söyleyen Pep Guardiola, durumu “Ciddiyetsizlik” olarak nitelendirdi.

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Topun üst düzey bir turnuva için kabul edilemez olduğunu söyleyen Pep Guardiola:
“Lig Kupası’ndaki top, Premier Lig’de kullanılandan çok daha hafifti… Böyle bir topla gol atmanız mümkün değil. Bunu bahane olsun diye söylemiyorum. Bütün futbolcularım da top ile ilgili aynı düşüncelere sahip… Hepsi topa “Bu da nedir?” tepkisini verdi. Özür dilerim ama bu top böyle ciddi bir organizasyon için ciddiyetsiz kaldı. Bu bir pazarlama işi anlıyorum fakat bu kabul edilemez. Topun ağırlığı yok.”

İngiltere Lig Kupası’nda, sponsorluk anlaşması gereği, Premier Lig’den farklı bir spor markasının topu kullanılıyor.(Skor)

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