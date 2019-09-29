Pep Guardiola'nın yerine Giovanni van Bronckhorst geçecek!
Ada basını, Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya yer verdi. İngiliz ekibinin menajer Pep Guardiola'dan sonra takımı emanet edeceği ismin Giovanni van Bronckhorst olacağı öne sürüldü.
Premier Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayan Manchester City hakkında bugün gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Daily Mirror gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde İngiliz ekibinin sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Pep Guardiola'dan sonra takımı emanet edeceği ismi bulduğunu yazdı.
Haberde City yönetiminin son olarak Feyenoord'dan ayrılan ve bir süredir kulüp bünyesinde çalışan Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzaladığı ve 44 yaşındaki teknik adamı Guardiola'nın yerine hazırladığı ifade edildi. İddiaya göre Hollandalı hoca, önümüzdeki süreçte kulübün farklı departmanlarında görev alarak menajerliğe geçmeden önce tecrübe kazanmaya çalışacak.
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