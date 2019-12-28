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Haber Giriş: 28.12.2019 - 13:18,Son Güncelleme:/

Pep Guardiola dibi gördü! Bir ilk...

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Pep Guardiola dibi gördü! Bir ilk...

Pep Guardiola’nın teknik direktörlük kariyerinde ilk kez çalıştırdığı takım bir maçta %37.8 topla oynadı. Bu yüzde, Katalan teknik adamın Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile çıktığı maçlardaki en düşük yüzde olarak tarihe geçti.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de teknik direktör Pep Guardila, kariyerinin en zor günlerinin yaşıyor.

Wolverhampton deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup olan Katalan teknik adam, kariyerinin en düşük topa sahip olma oranını elde ettiği müsabakayı oynadı.

Deneyimli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez çalıştırdığı takımla bir maçta %37.8 topla oynadı.

Bu yüzde, Pep'in Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile çıktığı maçlardaki en düşük yüzde olarak tarihe geçti.

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Pep Guardiola dibi gördü Bir ilk...


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