Pep Guardiola 6 rekora göz dikti!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
09.05.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Pep Guardiola 6 rekora göz dikti!

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Pep Guardiola 6 rekora göz dikti!

Nisan ayının ortasında şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, sezon sonunda 6 rekor birden kırabilir. Bu akşam Etihad Stadı'nda Brighton'ı ağırlayacaklar, işte detaylar...

Manchester City

- Yaya Toure'nin son kez Manchester City forması giymesi bekleniyor.

- Benjamin Mendy'nin de uzun bir aradan sonra süre alabileceği açıklandı.

- Kaptan Vincent Kompany'nin durumu maç saati netleşecek.

- Son 2 haftaya girerken 30 galibiyetleri bulunuyor, bir sezonda en çok galibiyet alma rekorunu egale ettiler. (Chelsea 16-17, 30 galibiyet)

- 94 puanları var, 102 gol attılar. Rekora 2 puan ve 2 gol uzaklıktalar. (Chelsea 04-05, 95 puan - Chelsea 09-10, 103 gol)

- Deplasmanda 15 galibiyet aldılar, rekora ortak oldular. Son hafta Southampton'a konuk olacaklar. (15 deplasman galibiyeti, Chelsea 04-05)

- İkinci sıradaki takımla aralarında 17 puan var. Rekor, 18 puan fark ile Manchester United'ın 99-00 kadrosuna ait.

- Şimdiden averajları rekor olarak tarihe geçmiş durumda. Sezon sonunda bunu korumaları gerekecek. (+76 averaj, önceki rekor +71 averaj - Chelsea 09-10)

En Çok Oynanan Bahis
  • 510Manchester City -(2,00h) Brighton
    3
    MS1
    1,75
    3406kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Brighton

- Orta sıralarda yer alan Brighton iddiasız.

- Son 3 lig maçlarını kaybetmediler, Tottenham ile berabere kalıp Manchester United'ı devirmeyi başardılar.

- Steve Sidwell dışında eksikleri yok.

Cüneyt Çakır ikisine de yaramıyor
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İddaa Tahminleri - 10 Mayıs 2018Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 10 Mayıs Perşembe iddaa programından seçtiği maçları sizler için yorumladı, analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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