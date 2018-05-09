Pep Guardiola 6 rekora göz dikti!
Nisan ayının ortasında şampiyonluğunu ilan eden Manchester City, sezon sonunda 6 rekor birden kırabilir. Bu akşam Etihad Stadı'nda Brighton'ı ağırlayacaklar, işte detaylar...
Manchester City
- Yaya Toure'nin son kez Manchester City forması giymesi bekleniyor.
- Benjamin Mendy'nin de uzun bir aradan sonra süre alabileceği açıklandı.
- Kaptan Vincent Kompany'nin durumu maç saati netleşecek.
- Son 2 haftaya girerken 30 galibiyetleri bulunuyor, bir sezonda en çok galibiyet alma rekorunu egale ettiler. (Chelsea 16-17, 30 galibiyet)
- 94 puanları var, 102 gol attılar. Rekora 2 puan ve 2 gol uzaklıktalar. (Chelsea 04-05, 95 puan - Chelsea 09-10, 103 gol)
- Deplasmanda 15 galibiyet aldılar, rekora ortak oldular. Son hafta Southampton'a konuk olacaklar. (15 deplasman galibiyeti, Chelsea 04-05)
- İkinci sıradaki takımla aralarında 17 puan var. Rekor, 18 puan fark ile Manchester United'ın 99-00 kadrosuna ait.
- Şimdiden averajları rekor olarak tarihe geçmiş durumda. Sezon sonunda bunu korumaları gerekecek. (+76 averaj, önceki rekor +71 averaj - Chelsea 09-10)
Brighton
- Orta sıralarda yer alan Brighton iddiasız.
- Son 3 lig maçlarını kaybetmediler, Tottenham ile berabere kalıp Manchester United'ı devirmeyi başardılar.
- Steve Sidwell dışında eksikleri yok.
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