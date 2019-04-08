Pep Guardiola: 4 kupayı birden kazanmamız imkansız
Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.
İngiltere FA Cup'ta Brighton'ı 1-0 mağlup edip finale yükselen Manchester City'de menajer Pep Guardiola 4 kulvarda birden kazanmanın imkansıza yakın olduğunu söyledi.
Manchester City bu sezon İngiltere Lig kupasını kazanırken, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde, ligde ise maç eksiğiyle Liverpool'un ardından ikinci sırada. Pep'in öğrencileri FA Cup'ta ise finale yükseldi.
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