Pendikspor'un Başakşehir'e attığı muhteşem gol
Hazırlık maçında 2. Lig ekibi Pendikspor'un Başakşehir'e attığı gol, adeta göz kamaştırdı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor ile karşılaşan Abdullah Avcı'nın ekibi sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir, milli aradan doğan boşluğu hazırlık maçı ile değerlendirdi.
Pendikspor'un 45. dakikada kaydettiği gol ise takdire şayandı. Başakşehir'den alıştığımız top kontrolünü eline alan Pendik temsilcisi, 27 pas yaparak golü buldu.
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