Penaltıyı kaçırdı, takımdan kovuldu
Paraguay ekibi Independiente, Venezuelalı oyuncusu Brendix Parra'yı penaltı kaçındığı için takımdan kovdu.
Copa Sudamericana’da Paraguay ekibi Independiente FBC ile Kolombiya temsilcisi La Equidad arasında oynanan karşılaşmada, Independiente'nin Venezuelalı oyuncusu Parra’nın Panenka penaltısı pahalıya patladı.
Parra takımının kazandığı penaltı atışında topu Panenka vuruşu ile ağlara göndermek istedi. Ancak Parra'nın vuruşunda top kaleci tarafından kola bir şekilde kontrol edilince, Independiente kupaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından kulübü Brendix Parra’yı yönetim kurulu kararıyla kulüpten gönderme kararı aldığını açıkladı. Parra ise şoke eden karar için “Zor bir durum; ancak hayat devam ediyor” diye konuştu.
🤦♂️ ¡Increíble lo mal que pateó el penal! Bendrix Parra, de @Indefbc1925, la quiso picar y la ejecución fue para el olvido: el arquero de @Equidadfutbol se la atajó con el pecho. pic.twitter.com/RhlXujZRbV— CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 17 Nisan 2019
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