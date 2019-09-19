Penaltıya sebebiyet veren Robertson, sosyal medyada linç yedi! Hesabını kapattı...
Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson, Napoli maçında sebep olduğu penaltı sonrası sosyal medyada ciddi tepkiler aldı.
Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, yeni sezona İtalya'da 2-0 kaybederek başladı.
Yenilen gollerden birinde, penaltıya sebep olan İskoç sol bek Andrew Robertson ise maç sonrasında sosyal medya üzerinden ciddi tepkiler aldı.
Hakarete varan tepkiler üzerine Robertson, Twitter hesabını kapattı! Bunun üzerine destek mesajları yağdı...
* @JohnnyHarris91: "Siz taraftar değilsiniz, tüm sene boyunca bu adamın ne yaptığını unutuyorsunuz."
* @ShutterDub: "Liverpool taraftarı olarak bizler, bu kadar kötü bir takımı hak etmiyoruz diye yazanlar görüyorum. Bir hatasında adamın üzerine gidiyorsunuz ve o da hesabını kapatıyor. Ayıp sizin yaptıklarınız..."
Rusya ile oynanan EURO 2020 Elemeleri grup maçında da yaptığı bir hata sonrası takımının gol yemesine neden olan Andy Robertson, milli ara sonrası şu açıklamayı yapmıştı:
"Böyle anlarda kendimi her şeyden soyutlamak istiyorum. Kimseyle bir kelime bile konuşasım gelmiyor. Bununla başa çıkması gereken benim ve başa da çıkacağım."
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