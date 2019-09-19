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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli
19.09.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

Penaltıya sebebiyet veren Robertson, sosyal medyada linç yedi! Hesabını kapattı...

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Liverpool'un İskoç sol beki Andrew Robertson, Napoli maçında sebep olduğu penaltı sonrası sosyal medyada ciddi tepkiler aldı.

Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, yeni sezona İtalya'da 2-0 kaybederek başladı.

Yenilen gollerden birinde, penaltıya sebep olan İskoç sol bek Andrew Robertson ise maç sonrasında sosyal medya üzerinden ciddi tepkiler aldı.

Hakarete varan tepkiler üzerine Robertson, Twitter hesabını kapattı! Bunun üzerine destek mesajları yağdı...

* @JohnnyHarris91: "Siz taraftar değilsiniz, tüm sene boyunca bu adamın ne yaptığını unutuyorsunuz."

* @ShutterDub: "Liverpool taraftarı olarak bizler, bu kadar kötü bir takımı hak etmiyoruz diye yazanlar görüyorum. Bir hatasında adamın üzerine gidiyorsunuz ve o da hesabını kapatıyor. Ayıp sizin yaptıklarınız..."

Rusya ile oynanan EURO 2020 Elemeleri grup maçında da yaptığı bir hata sonrası takımının gol yemesine neden olan Andy Robertson, milli ara sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

"Böyle anlarda kendimi her şeyden soyutlamak istiyorum. Kimseyle bir kelime bile konuşasım gelmiyor. Bununla başa çıkması gereken benim ve başa da çıkacağım."

Penaltıya sebebiyet veren Robertson, sosyal medyada linç yedi Hesabını kapattı...

Penaltıya sebebiyet veren Robertson, sosyal medyada linç yedi Hesabını kapattı...

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