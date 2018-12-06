Penaltıda tek vuruş kuralı geliyor! Her şey değişecek...

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası tartışmalarına neden olan penaltı atışı tarihe karışıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltı atışını tek vuruş haline getirecek. Yani penaltılara kalan maçlarda uygulanan temdit penaltısının aynısına geçilecek. Topun kaleciden veya direkten dönmesi halinde oyun aut atışıyla başlayacak. IFAB’ın önümüzdeki martta yapacağı genel kurulda kural kabul edilirse, haziran ayında uygulamaya resmen geçilecek. Bir diğer radikal değişiklik de şu: Kaleci penaltı vuruşundan önce bir ayağını öne atabilecek.

Diğer ayağıysa çizgide kalmak zorunda. Vuruş sırasında çizgide olma zorunluluğu bulunan kaleci tek ayağını öne çıkarabilecek. Uzatmalar sonunda penaltılara gidilen maçlarda penaltı atış sıralaması da değişiyor. Artık bir A takımı, bir B takımı atış yapmayacak. Yani ABAB şeklinde devam eden sıralamadan ‘ABBA’ şekline geçilecek. IFAB çok tartışma yaratan ‘elle oynama’ kuralında da değişikliğe giderek, daha net sınırlar belirleyecek. Oyuncu değişikliklerinde zamanın çalınmasını önlemek için oyundan alınacak futbolcu kendisine en yakın çizgiden terk edecek. Hakemler, kenarda kuralları ihlal eden teknik direktörlere de sarı veya kırmızı kart gösterecekler.

KENAN BAŞARAN: ORTA SAHADA BEKLESİNLER

Futbolda fair-play empoze edilse de uyulmadığı malum. Zaten penaltı atışındaki kaosun bir nedeni de bu. Etik davranılmıyor, herkes kendisine avantaj sağlamak için hakemi aldatmaya çalışıyor. Etik erozyonu ve hızlanan futbol da VAR teknolojisini oyuna dahil etti. IFAB’ın penaltıya getirdiği çözüm VAR gibi oyunun akışını bence kesiyor. Bunun yerine penaltı atışı sırasında penaltıyı atan oyuncu dışındaki tüm oyuncular, orta sahada beklesin. Penaltı bir nevi atıcı ile tutucu arasında bir düelloya dönüştürülsün. Vuruştan sonra orta sahadan yetişebilen yetişsin, dönen topa...

VAR KONUŞMALARI İSTENEMEZ

SADECE Türkiye’de değil Avrupa’nın pek çok önemli liginde de VAR diyaloglarının istenmesi üzerine gözler IFAB’a çevrildi. Ancak IFAB talimatları bu konuda son derece açık ve net: Diyaloglar kamuoyuyla paylaşılamaz. Kasım ayında yapılan toplantıda gündeme alınan bu konuyla ilgili maddeye IFAB tarafından, “Hakem, VAR ve AVAR arasındaki sesli iletişim kamuoyuna açıklanmayacak ve yalnızca hakem ve VAR eğitimi için ya da maçın, fikir alışverişlerinin veya incelemenin şeffaflığı ve dürüstlüğü açısından bir soru işareti uyandığında kullanılacaktır” eklemesi yapıldı.

En Çok Oynanan Bahis 530 Fenerbahçe - Giresunspor 4 2,5Üst 1,30 2572 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 530 Fenerbahçe - Giresunspor 4 11,10 %80,56 X4,50 %4,97 28,50 %14,47

VAR ODASI VİDEODA



Fenerbahçe’nin yine, VAR odasıyla ilgili önemli tedbirlere giden IFAB, “Yalnızca VAR, AVAR ve görev verilmesi halinde, VAR gözlemcisi ile VAR teknik müdürü maçın başlamasından 30 dakika önce VAR odasına girer. Söz konusu kişiler bitiş düdüğüne kadar da odada kalacak. Ayrıca maç sırasında iletişim arızası dışında cep telefonu kullanılmamalıdır. Hakem, VAR ve AVAR arasındaki iletişim sesli olarak kayda alınmalıdır” düzenlemesine gitti. VAR odası maç boyunca da video ile kayda alınıyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ BUGÜN TOPLANIYOR

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün saat 14.30’da toplanarak, gündemdeki çeşitli konuları görüşecek. Geçen hafta G.Saray-Konya maçındaki kararları nedeniyle Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’nın MHK tarafından süresiz dinlendirmeye alınması üzerine birlik, 17 kulüp adına bir açıklama yaparak tepki göstermişti. G.Saray ise, kendilerine haber verilmediği için bu açıklamaya tepki göstermiş ve önceki gün de “Açıklama geri çekilmez veya düzeltilmezse toplantılara katılmayacağız” demişti.

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