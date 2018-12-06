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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Penaltıda tek vuruş kuralı geliyor! Her şey değişecek...

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Penaltıda tek vuruş kuralı geliyor! Her şey değişecek...

Penaltı atışında değişime gidiliyor. IFAB’ın hazırladığı taslak gelecek mart ayında oylanacak. Kabul edilirse, penaltı atışları tek vuruşa dönüştürülecek. Yani dönen topa ikinci bir vuruş hakkı tanınmayacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında kural hatası tartışmalarına neden olan penaltı atışı tarihe karışıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), penaltı atışını tek vuruş haline getirecek. Yani penaltılara kalan maçlarda uygulanan temdit penaltısının aynısına geçilecek. Topun kaleciden veya direkten dönmesi halinde oyun aut atışıyla başlayacak. IFAB’ın önümüzdeki martta yapacağı genel kurulda kural kabul edilirse, haziran ayında uygulamaya resmen geçilecek. Bir diğer radikal değişiklik de şu: Kaleci penaltı vuruşundan önce bir ayağını öne atabilecek.

Diğer ayağıysa çizgide kalmak zorunda. Vuruş sırasında çizgide olma zorunluluğu bulunan kaleci tek ayağını öne çıkarabilecek. Uzatmalar sonunda penaltılara gidilen maçlarda penaltı atış sıralaması da değişiyor. Artık bir A takımı, bir B takımı atış yapmayacak. Yani ABAB şeklinde devam eden sıralamadan ‘ABBA’ şekline geçilecek. IFAB çok tartışma yaratan ‘elle oynama’ kuralında da değişikliğe giderek, daha net sınırlar belirleyecek. Oyuncu değişikliklerinde zamanın çalınmasını önlemek için oyundan alınacak futbolcu kendisine en yakın çizgiden terk edecek. Hakemler, kenarda kuralları ihlal eden teknik direktörlere de sarı veya kırmızı kart gösterecekler.

KENAN BAŞARAN: ORTA SAHADA BEKLESİNLER

Futbolda fair-play empoze edilse de uyulmadığı malum. Zaten penaltı atışındaki kaosun bir nedeni de bu. Etik davranılmıyor, herkes kendisine avantaj sağlamak için hakemi aldatmaya çalışıyor. Etik erozyonu ve hızlanan futbol da VAR teknolojisini oyuna dahil etti. IFAB’ın penaltıya getirdiği çözüm VAR gibi oyunun akışını bence kesiyor. Bunun yerine penaltı atışı sırasında penaltıyı atan oyuncu dışındaki tüm oyuncular, orta sahada beklesin. Penaltı bir nevi atıcı ile tutucu arasında bir düelloya dönüştürülsün. Vuruştan sonra orta sahadan yetişebilen yetişsin, dönen topa...

VAR KONUŞMALARI İSTENEMEZ

SADECE Türkiye’de değil Avrupa’nın pek çok önemli liginde de VAR diyaloglarının istenmesi üzerine gözler IFAB’a çevrildi. Ancak IFAB talimatları bu konuda son derece açık ve net: Diyaloglar kamuoyuyla paylaşılamaz. Kasım ayında yapılan toplantıda gündeme alınan bu konuyla ilgili maddeye IFAB tarafından, “Hakem, VAR ve AVAR arasındaki sesli iletişim kamuoyuna açıklanmayacak ve yalnızca hakem ve VAR eğitimi için ya da maçın, fikir alışverişlerinin veya incelemenin şeffaflığı ve dürüstlüğü açısından bir soru işareti uyandığında kullanılacaktır” eklemesi yapıldı.

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VAR ODASI VİDEODA

Fenerbahçe’nin yine, VAR odasıyla ilgili önemli tedbirlere giden IFAB, “Yalnızca VAR, AVAR ve görev verilmesi halinde, VAR gözlemcisi ile VAR teknik müdürü maçın başlamasından 30 dakika önce VAR odasına girer. Söz konusu kişiler bitiş düdüğüne kadar da odada kalacak. Ayrıca maç sırasında iletişim arızası dışında cep telefonu kullanılmamalıdır. Hakem, VAR ve AVAR arasındaki iletişim sesli olarak kayda alınmalıdır” düzenlemesine gitti. VAR odası maç boyunca da video ile kayda alınıyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ BUGÜN TOPLANIYOR

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün saat 14.30’da toplanarak, gündemdeki çeşitli konuları görüşecek. Geçen hafta G.Saray-Konya maçındaki kararları nedeniyle Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’nın MHK tarafından süresiz dinlendirmeye alınması üzerine birlik, 17 kulüp adına bir açıklama yaparak tepki göstermişti. G.Saray ise, kendilerine haber verilmediği için bu açıklamaya tepki göstermiş ve önceki gün de “Açıklama geri çekilmez veya düzeltilmezse toplantılara katılmayacağız” demişti.

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