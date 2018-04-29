Penaltı, kırımızı kart kararı doğru mu? Mustafa Çulcu açıkladı!
Gazetemiz hakem yorumcusu Mustafa Çulcu, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından karşılaşmanın önemli pozisyonlarını sizler için değerlendirdi.
İşte Çulcu'nun değerlendirmeleri:
4. dakikada Belhanda’nın Medel’in suratına yapmış olduğu yasaklanmış hareket sonrasında hakem sarı kartını kullandı. Sınırları zorlayan bir sarı karttı. Maçın hemen başı olması dolayısıyla hakem tercihini sarıdan yana kullandı. Kırmızı da verse hayır diyemeyeceğimiz bir pozisyon olarak değerlendirilebilir.
44’te Adriano’ya Linnes’e yaptığı hareket sonrası çıkan sarı kart doğruydu.
55’te ceza alanı içinde Rodrigues’in vuruşunda Medel’in üst baldırdan sekip eline geliyor gibi gözüken topta mesafe çok yakındı. Dolayısıyla hakemin devam kararı doğru.
56’da topsuz alanda Donk’un Talisca’ya yapmış olduğu hareket net sarı kart olmalıydı, ama hakemler Beşiktaş hücumda olduğu için pozisyon ters tarafta olunca kaçırdılar.
64’te ceza alanrı içinde topla ilerleyen Gomis’e Tosiç’in arkadan sarılarak durdurması bariz gol şansını engellediği için, top için mücadele yok, olduğundan dolayı kırmızı kart ve penaltı doğru karardı. Hakem burada güncel penaltı ve kırmızı kart uygulaması yaptı.
77’de Talisca’nın Belhanda’ya yaptığı kayarak müdahalede hakem sarı kart verdi, bu da sınırları zorlayan bir hareketti. Kırmızı kart verilebilirdi ama sarıyı gösterdi.
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