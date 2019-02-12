Penaltı canavarı Harun Tekin!
Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Zenit'li Mak'ın penaltı atışına geçit vermedi.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Zenit ile karşı karşıya geldiği maçta Harun Tekin, penaltı atışında rakibe geçit vermedi.
Müsabakanın 43. dakikasında Mehmet Topal'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahaleye hakem penaltı dedi.
44'de Zenit'ten Mak, topun başına geçti; ancak kaleci Harun Tekin, Slovak oyuncunun penaltısını kurtarmayı başardı.
Milli kaleci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tam 3 penaltıda kalesini gole kapattı. Öte yandan Harun, 2014-15 sezonundan bu yana kurtardığı 11 penaltıyla bu alanda zirvede yer aldı.
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