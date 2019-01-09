Pemra Özgen'den Avustralya Açık'a erken veda
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar elemelerinde 1. tur maçına çıkan milli sporcu Pemra Özgen, Lüksemburglu Mandy Minella'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Pemra Özgen, Lüksemburglu Mandy
Minella'ya 2-1 yenilerek elendi. Avustralya'nın Melbourne kentinde, ana tablo maçları 14-27 Ocak'ta yapılacak turnuvada elemelerin 1. turunda, tek kadınlarda dünya sıralamasında 237. olan milli tenisçi Pemra Özgen, 103. sıradaki Lüksemburglu Mandy Minella ile karşılaştı.
Elemelerin 2 numaralı seribaşı Minella karşısında ilk seti 6-2 kaybeden, ikinci seti 6-4 kazanarak durumu eşitleyen Pemra, üçüncü ve son seti 6-4 kaybederek turnuvaya veda etti.
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