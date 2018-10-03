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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
03.10.2018 - 22:29, Son Güncelleme:

Pembe Top Özge Özpirinçci’ye emanet

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Pembe Top Özge Özpirinçci’ye emanet

Meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü haline gelen Pembe Top, beşinci yılında Özge Özpirinçci’nin elinden havalanacak.

 Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirdiği Pembe Top Sahada projesinin bu yılki gönüllü destekçisi olan başarılı oyuncu Özge Özprinçci, 17 Ekim’de Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas arasında oynanacak karşılaşmanın hava atışını Pembe Top ile yapacak.

Meme kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen kanserlerin üçte birini oluşturuyor. Her yıl 1,3 milyon kadına tanısı konan meme kanseri her sekiz kadından birinde görülüyor.
Kanserden ölümlerin yüzde 14’ünden sorumlu olan meme kanserinde erken tanı ise hayat kurtarıyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nin Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek ve erken tanı farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi beşinci yılında yeniden “erken tanı hayat kurtarır” diyecek.
Beş yıldır, tüm dünyada “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” olarak anılan Ekim ayında düzenlenen proje, başarılı oyuncu Özge Özpirinçci’nin gönüllü desteğiyle milyonlarca kadına ulaşacak.

Pembe Top Özge Özprinçci’nin elinden havalanacak
17 Ekim tarihinde Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Zalgiris Kaunas ile oynayacağı Euroleague maçı, sevilen oyuncu Özge Özpirinçci’nin pembe top ile yapacağı hava atışıyla başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak.

Özpirinçci erken tanı farkındalığı için destek istedi
Pembe Top Sahada projesine verdiği destek ile ilgili konuşan Özge Özprinçci, “Bu kadar sık görülen bir kanser türünün erken tanı ile tedavi edilebilmesi ve hayatların kurtulabileceği gerçeği bu desteği benim için daha da anlamlı kılıyor. Her sekiz kadından birinde görülen bu kanser türünün korkutucu sonuçlarının önüne yılda bir kez doktora giderek geçmek mümkün olabilir” dedi. Kadınlara erken tanı çağrısında bulunan Özge Özprinçci, “Bazılarımız korktuğumuz, bazılarımız da ‘bana olmaz’ ya da canım acıyacak diye düşündüğümüz için doktora gitmiyoruz. Bugün birçok noktada hiçbir acısı olmayan bu kontrollerin ücretsiz yapıldığını ve en önemlisi erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayalım. Sevdiklerimizle sağlıklı bir hayat geçirmek için atmamız gereken küçük adımların bizi çok büyük sorunlardan koruyacağını aklımızdan çıkarmamalıyız” diye konuştu. Tüm dünyada milyonlarca Türkiye’de binlerce kadını tehdit eden meme kanserinde erken tanı farkındalığın yaygınlaşmasına katkı sağlayabildiği için çok mutlu olduğunu belirten Özpirinçci, “Kadınların ve sevdiklerinin sağlığına değer veren erkeklerin destekleriyle farkındalık yolculuğunda büyük bir fark yaratacağımıza inanıyorum” dedi.

 

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