Pembe kıyafetle gelen kadın basketbolseverlere maç bileti ücretsiz!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
15.10.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Pembe kıyafetle gelen kadın basketbolseverlere maç bileti ücretsiz!

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Pembe kıyafetle gelen kadın basketbolseverlere maç bileti ücretsiz!

Anadolu Efes, EuroLeague’in ikinci maçlar gününde Zalgiris Kaunas’ı ağırlayacak. Bu karşılaşmada “Pembe Top Sahada” projesi de beşinci kez gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague 2018 – 2019 sezonunda ilk kez ev sahibi olacağı karşılaşma, 17 Ekim Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda 20.00’de başlayacak. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında rakibini İstanbul’da dokuzuncu kez konuk edecek. 

Özge Özpirinçci hava atışını Pembe Top ile yapacak 

Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague’de ev sahibi olduğu ilk karşılaşmada gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi, Anadolu Efes – Zalgiris Kaunas maçına farklı bir heyecan katacak. 

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanseriyle mücadele konusunda kadınları bilinçlendirmek ve erken tanı farkındalığı oluşturmak için gerçekleştirdiği Pembe Top Sahada projesi beşinci yılında yeniden “erken tanı hayat kurtarır” diyecek.  Bugüne kadar Beren Saat, Bergüzar Korel, Sinem Kobal ve Elçin Sangu’nun gönüllü destekçileri olduğu projenin bu yılki destekçisi Özge Özpirinçci, karşılaşmanın hava atışını Pembe Top ile yaparken Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki tüm basketbolseverler de “Erken Tanı Hayat Kurtarır” mesajına destek verecek. 

Pembe kıyafet tercih eden kadın basketbolseverlere ücretsiz maç bileti 

Pembe Top Sahada projesine özel etkinlik, yarışma ve sürprizlere de sahne olacak bu karşılaşmada kadın basketbolseverleri mutlu edecek başka bir uygulamaya da imza atacak. 

Pembe Top Sahada projesine destek vermek için Sinan Erdem Spor Salonu’na pembe kıyafet ile gelen kadın taraftarlar, maç bileti için ücret ödemeyecek. 

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü, Pembe Top Sahada projesine destek vermek için tüm basketbolseverleri Sinan Erdem Spor Salonu’na bekliyor.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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