Pellegrini: “Dünyanın en iyisi Messi ama onu yeneceğiz”
İtalya Ligi ekiplerinden Roma’nın genç orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakipleri Barcelona ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.
“Dünyanın en iyisi Messi ama yenmek istiyoruz”
Barcelona’nın gücünü bildiklerini İtalyan basınında verdiği röportajda anlatan 21 yaşındaki İtalyan futbolcu, “Barcelona’da Lionel Messi dünyanın en iyisi olarak adlandırılıyor. Bana göre de öyle. Ama onu yeneceğiz. Messi saha içinde fark yaratabilir. Futbol ise 11 kişiyle oynanıyor. Dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynayacağız. Onları yenebilmeyi çok istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Roma ilk maçı deplasmanda oynayacak
Serie A’da geride kalan 29 hafta sonunda 59 puanla 3.sırada yer alan Roma, Devler Ligi çeyrek final ilk maçını 4 Nisan tarihinde İspanya’da oynayacak. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de formasını terlettiği Roma, 10 Nisan’da ise rövanş maçında Barcelona’yı İtalya’da konuk edecek. (Ajansspor)
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