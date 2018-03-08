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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.03.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Pelicans kulüp rekoruna koşuyor! Üst üste...

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans, konuk olduğu Sacramento Kings'i 114-101 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Son dönemin formda ekibi New Orleans Pelicans, deplasmanda Sacramento Kings'i 114-101 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı ve bu alanda kulüp rekorunu egale etti.

Sezonun 38'inci galibiyetine ulaşan Pelicans'ta Nikola Mirotic 26 sayı ve 10 ribaunt, Jrue Holiday 23 sayı ve 8 asistle galibiyette önemli rol üstlendi. Takımın all-star oyuncusu Anthony Davis ise 17 sayı kaydettiği karşılaşma sırasında sakatlanarak maçı yarıda bıraktı.
Bu sezon 45'inci kez kaybeden Kings'te en skorer oyuncular, 20 sayıyla Buddy Hield ve 19 sayıyla Zach Randolph oldu.

ROCKETS BU SEZON ÇOK FARKLI

Bu sezonki yüksek formuyla şampiyonluk adayları arasında gösterilen Houston Rockets, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 110-99'luk skorla geçerek üst üste 17'nci galibiyetine imza attı.

51 galibiyetle Batı Konferansı'nda liderliğini sürdüren Rockets'ta James Harden 26 sayı, Chris Paul 16 sayı ve 11 asist, Eric Gordon 11 sayıyla oynadı.
Maçın en skorer ismi ise bu sezon 31'inci yenilgisini alan Bucks adına 30 sayı kaydeden Giannis Antetokounmpo oldu.

RAPTORS, DEROZAN'IN SAYILARIYLA KAZANDI

Normal süresi 114-114 berabere biten günün en çekişmeli mücadelesinde, Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-119 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Sezonun 47'inci galibiyetini elde eden Raptors'ın all-star oyuncusu DeMar DeRozan 42 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Kyle Lowry 15 sayı ve 15 asist, Jonas Valanciunas 14 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaparken, Norman Powell ise 17 sayı kaydetti.
Üst üste 4'üncü kez kaybeden Pistons'ta Blake Griffin 31, Reggie Bullock 21 sayı, Andre Drummond ise 10 sayı ve 21 ribauntla oynamasına rağmen takımına
galibiyeti getiremedi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Utah Jazz: 84-104
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 119-121 (uzatmalarda)
Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 119-110
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 99-110
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 101-114
Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers: 108-113
Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 108-107

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