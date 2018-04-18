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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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aa-spor
18.04.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

Pelicans büyük avantaj sağladı!

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Pelicans büyük avantaj sağladı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Portland Trail Blazers'ı 111-102 yenen New Orleans Pelicans, seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Portland Trail Blazers ile New Orleans Pelicans arasındaki Batı Konferansı ilk tur serisi 2. karşılaşmasını da konuk takım Pelicans kazandı. Sahadan 111-102 galip ayrılan Pelicans, seyircisi önünde oynayacağı maçlar öncesi 2-0 öne geçerek büyük avantaj yakaladı.

Pelicans'ın all-star oyun kurucusu Jrue Holiday, 33 sayıyla kariyer play-off rekorunu kırmasının yanı sıra 9 da asist yaptı. Anthony Davis 22 sayı, 13 ribaunt, Rajon Rondo da 16 sayı, 10 ribaunt, 9 asistle "double double"a imza attı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 22 sayı, 6 asist, Damian Lillard 17 sayı ve El-Faruk Aminu 14 sayı, 15 ribauntla mücadele etti.

RAPTORS 2-0 ÖNDE

Normal sezonda Doğu Konferansı'nı lider bitiren Toronto Raptors, play-off ilk tur serisi 2. karşılaşmasında ağırladığı Washington Wizards'ı 130-119 yendi.

Seride 2-0 üstünlük yakalayan Raptors'ın all-star gardı DeMar DeRozan, 37 sayıyla kariyer play-off rekorunu egale etti. Jonas Valanciunas 19 sayı, 14 ribaunt, Kyle Lowry ise 13 sayı, 12 asist, 7 ribauntla "double double" yaptı.

Wizards'ta John Wall'un 29 sayı, 9 asist ve Mike Scott'ın 20 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Toronto Raptors-Washington Wizards: 130-119 (2-0)
Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 120-106 (2-0)
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 102-111 (0-2)

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