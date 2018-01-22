Pele’nin veliahta Sivas’ta

BİR zamanlar üç büyüklerin de sık sık gündemine gelen ve Pele’nin veliahtı olarak gösterdiği Brezilyalı yıldız Robinho, sürpriz bir şekilde Demir İnşaat Sivasspor ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllığına prensip anlaşması sağlandı. Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar, Robinho’nun bugün geleceğini açıkladı. Santos’ta parlayan ve Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi Avrupa devlerinde forma giyen Robinho, son olarak ülkesinde Atletico Mineiro’da oynadı. Geçmişte Roberto Carlos’u hoca olarak getiren ve Cicinho’yu iki sezon oynatan Sivasspor böylece Real Madrid forması giyen üçüncü bir yıldızı renklerine bağlamış oldu.



ÇİN’E BEDELSİZ SATILDI

2005’te 25 milyon Euro’ya Real Madrid’e imza atan yıldız, ilk sezonunda ligde oynadığı 37 maçta 15 gol attı. Ancak ertesi sezon teknik direktör Capello ile anlaşamayınca gözden düştü. O yılı kulübede geçiren Robinho, sezonu 14 gol ve 11 asistle tamamladı. Manchester City’ye 43 milyon Euro’ya satılan Robinho, sezonu 15 golle kapattı. Ancak sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kaldı ve sonraki sezon ancak 12 maç oynayabildi. Mancini, kendisini düşünmeyince Santos’a döndü. Robinho 23 maçta 25 gol atınca 2010’da Milan ile yeniden Avrupa’ya döndü. Robinho, 18 milyon Euro’ya malolduğu Milan’da ilk sezon hariç, beklentileri karşılayamadı ve yeniden Santos’a kiralandı. Çin ekibi Evergrande’ye bedelsiz verilen Robinho’nun Sivas’tan önceki durağı Atletico Mineiro’ydu.



KARİYERİ

TAKIM MAÇ GOL ASİST

Real Madrid 137 35 23

Manchester City 53 16 12

AC Milan 144 32 31

Brezilya 952818



ÖNEMLİ BAŞARILARI

2 İspanya La Liga şampiyonluğu

1 İtalya Serie A şampiyonluğu

2 Konfederasyon Kupası

1 Copa America

Brezilya Ligi Gol Krallığı