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Pele’nin veliahta Sivas’ta

Dünya futbolunun efsanesi Pele’nin ‘Veliahtım” dediği Robinho, Demir İnşaat Sivasspor ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. 33 yaşındaki yıldız, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi devlerin formasını giyip şampiyonluklar yaşadı. Robinho 80 kez da Brezilya Milli Takımı’nda oynadı.

Koray DURKAL
SON GÜNCELLEME

BİR zamanlar üç büyüklerin de sık sık gündemine gelen ve Pele’nin veliahtı olarak gösterdiği Brezilyalı yıldız Robinho, sürpriz bir şekilde Demir İnşaat Sivasspor ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllığına prensip anlaşması sağlandı. Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar, Robinho’nun bugün geleceğini açıkladı. Santos’ta parlayan ve Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi Avrupa devlerinde forma giyen Robinho, son olarak ülkesinde Atletico Mineiro’da oynadı. Geçmişte Roberto Carlos’u hoca olarak getiren ve Cicinho’yu iki sezon oynatan Sivasspor böylece Real Madrid forması giyen üçüncü bir yıldızı renklerine bağlamış oldu.

ÇİN’E BEDELSİZ SATILDI
2005’te 25 milyon Euro’ya Real Madrid’e imza atan yıldız, ilk sezonunda ligde oynadığı 37 maçta 15 gol attı. Ancak ertesi sezon teknik direktör Capello ile anlaşamayınca gözden düştü. O yılı kulübede geçiren Robinho, sezonu 14 gol ve 11 asistle tamamladı. Manchester City’ye 43 milyon Euro’ya satılan Robinho, sezonu 15 golle kapattı. Ancak sakatlık nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kaldı ve sonraki sezon ancak 12 maç oynayabildi. Mancini, kendisini düşünmeyince Santos’a döndü. Robinho 23 maçta 25 gol atınca 2010’da Milan ile yeniden Avrupa’ya döndü. Robinho, 18 milyon Euro’ya malolduğu Milan’da ilk sezon hariç, beklentileri karşılayamadı ve yeniden Santos’a kiralandı. Çin ekibi Evergrande’ye bedelsiz verilen Robinho’nun Sivas’tan önceki durağı Atletico Mineiro’ydu.

KARİYERİ

TAKIM MAÇ GOL ASİST

Real Madrid 137 35 23
Manchester City 53 16 12
AC Milan 144 32 31
Brezilya 952818

ÖNEMLİ BAŞARILARI

2 İspanya La Liga şampiyonluğu
1 İtalya Serie A şampiyonluğu
2 Konfederasyon Kupası
1 Copa America

Brezilya Ligi Gol Krallığı

Futbol

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