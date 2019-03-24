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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç,
24.03.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Pektemek'in her golü 1.3 milyon TL

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Pektemek'in her golü 1.3 milyon TL

Siyah-beyazlılardan bugüne kadar yaklaşık 41 milyon TL kazanan ve 30 gol atan Pektemek’in her golü Beşiktaş’a 1.3 milyon TL’ye mal oldu

Takımda en çok tartışılan isimlerin başında Mustafa Pektemek geliyor. 2011 sezonunda 2 milyon TL maaş alan milli futbolcunun sözleşmesi, 2014-15 sezonunda 2 milyon 750 bin TL'ye yükselmişti. Mustafa Pektemek, 2011'de Beşiktaş'a imza attığında maaşı yaklaşık 860 bin euro'ydu, sözleşmesinin bittiğinde ise maaşı 920 bin euro civarına ulaşmıştı. 4 sezonda sadece 16 gol atıp 7 asist yapan ve pek çok maçı sakatlığı yüzünden kaçıran Pektemek'in sözleşmesi bir anda 1.4 milyon euro'ya yükseltildi.

Mustafa Pektemek hiç forma giymediği 2016-17'de 1.5 milyon euro, 15 maçta forma giydiği 2017- 18 sezonunda 1.6 milyon euro kazandı. Bu sezon ise 12 maçta 613 dakika forma giyip 5 gol kaydeden Pektemek 1.7 milyon euro kazanıyor. Pektemek'in toplamda cebine 6.3 milyon euro girdi. Ayrıca Pektemek, 2014'ten bu yana oynadığı 44 maçta maç başına 10 bin euro'dan 440 bin euro daha kazandı. Bugüne kadar bugüne kadar yaklaşık 41 milyon TL kazanan ve 30 gol atan Pektemek'in her golü 1.3 milyon TL'ye mal oldu.

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Pektemekin her golü 1.3 milyon TL

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