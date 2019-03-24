Pektemek'in her golü 1.3 milyon TL
Siyah-beyazlılardan bugüne kadar yaklaşık 41 milyon TL kazanan ve 30 gol atan Pektemek’in her golü Beşiktaş’a 1.3 milyon TL’ye mal oldu
Takımda en çok tartışılan isimlerin başında Mustafa Pektemek geliyor. 2011 sezonunda 2 milyon TL maaş alan milli futbolcunun sözleşmesi, 2014-15 sezonunda 2 milyon 750 bin TL'ye yükselmişti. Mustafa Pektemek, 2011'de Beşiktaş'a imza attığında maaşı yaklaşık 860 bin euro'ydu, sözleşmesinin bittiğinde ise maaşı 920 bin euro civarına ulaşmıştı. 4 sezonda sadece 16 gol atıp 7 asist yapan ve pek çok maçı sakatlığı yüzünden kaçıran Pektemek'in sözleşmesi bir anda 1.4 milyon euro'ya yükseltildi.
Mustafa Pektemek hiç forma giymediği 2016-17'de 1.5 milyon euro, 15 maçta forma giydiği 2017- 18 sezonunda 1.6 milyon euro kazandı. Bu sezon ise 12 maçta 613 dakika forma giyip 5 gol kaydeden Pektemek 1.7 milyon euro kazanıyor. Pektemek'in toplamda cebine 6.3 milyon euro girdi. Ayrıca Pektemek, 2014'ten bu yana oynadığı 44 maçta maç başına 10 bin euro'dan 440 bin euro daha kazandı. Bugüne kadar bugüne kadar yaklaşık 41 milyon TL kazanan ve 30 gol atan Pektemek'in her golü 1.3 milyon TL'ye mal oldu.
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