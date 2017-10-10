40 BiN seyirciyle ampute futbol tarihinin seyirci rekorunun kırıldığı final maçında Türkiye’yi Avrupa Şampiyonu yapan golü atan Ampute Futbol Milli Takımımız’ın kaptanı Osman Çakmak, acılar ve mutluluklarla dolu hayat hikayesini, sıcağı sıcağına Hürriyet’e anlattı.



Kendisini ‘köy çocuğu’ olarak tanımlayan Şırnak gazisi Çakmak, 1977 yılında Tokat Zile’de dünyaya gelmiş. 10 yaşına dek babasıyla birlikte tarlada çiftçilik yapan Çakmak, daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göçmüş.



Yaşam öyküsünün gerisini kendi ağzından dinleyelim:



AYAĞIMI KAYBETTİĞİM GÜNÜ UNUTAMAM

“istanbul’da mobilyacıda çalışıyordum. Ustamın desteğiyle 18 yaşına dek Yenidoğan Güneşspor ve Zeytinburnuspor takımlarında futbol oynadım. Daha sonra Rusya’ya gidip mobilyacı olarak çalıştım. Rusya’dan dönüşte askere gittim. Şırnak’ta 11 aylık askerken ayağımı kaybettiğim o günü asla unutamıyorum.



Operasyondaydık; gece termal kameralar çalışmamış, bu yüzden de sabah görüntü alamamıştık. Besta Vadisi’ne meğer hainler gece mayın döşemiş. O sabah patika yola basmamla mayının patlaması bir oldu. Hastanede hemen ayağımın bir bölümünü kesmişler.



EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY OLDU

ÇOK zaman ayağım kesildiği için üzülmüşümdür elbette. Ancak bu bir takdiri ilahi. Bir insanın kalbi temizse en çok istediği şey mutlaka olurmuş. Ben de milli formayı giymeyi her şeyden çok isterdim. Bu umudum söndü derken bakın sırtımda milli forma var...”



Prim konusunda da konuşan Çakmak, “Dürüstçe söylemek gerekirse elbette ki beklentimiz var. Bir çocuk pekiyilerle dolu bir karne getirdiğinde ne bekler? Biz pekiyilerle dolu karnemizi getirdik. Hediyesini bekleyen çocuklar gibiyiz” dedi.









MAÇ SABAHI 'ACABA HATA MI YAPTIK' DEDİM

OSMAN Çakmak, Vodafone Park’taki final maçında tribünde 40 bin kişiyi görünce neler hissettiğini şöyle anlattı: “Maç sabahı acaba hata mı yaptık, taraftar gelir mi?’ dedim. Ama 40 bin kişiyi görünce coşku doldum. Bu coşku inşallah bundan sonra da sürer.”



AYAĞIM KESİLMESE ACABA MİLLİ OLABİLİR MİYDİM?

OSMAN Çakmak, Emre Belözoğlu’na hayranlığı nedeniyle, onunla özdeşleşen 5 numaralı formayı giyiyor.



Belözoğlu’nu Zeytinburnuspor’da futbol oynadığı dönemde tanıdığını ifade eden Çakmak, “Kendisi benden iki yaş küçüktü ama yeteneğine hayrandım. Daha o yaşlarda, antrenman yaparken bile kaybetmeyi sevmezdi! Benim ayağım kesilmese ve futbola devam etsem milli olabilir miydim hiç bilmiyorum. Ama Emre ile aynı numaralı formayı kesinlikle giyemeyecektim” diye konuştu.

MİLLETİMİZ BAŞARIYA AÇ

“AMPUTE futbolu çok eziyetli bir iş. Ama ben futbolu çok seviyorum. Sporcular güzel şeyler yapınca halkın nasıl destek olduğunu İngiltere ile oynadığımız final maçında gördük. Milletimiz başarıya aç ve daha büyük başarılara layık.”



TEK KOLLA KALEDE DURMAK HAYATTAN ZOR

AMPUTE Milli Takımımız’ın kalesini, 5 yaşında iken elektrik çarpması sonucu sağ kolunu kaybeden Serkan Karadağ koruyor. “Tek kolla kalede durmak hayata tutunmaktan zor” diyen Karadağ, Avrupa şampiyonluğu için, “İnandık, çalıştık ve başardık” yorumunu yaptı.