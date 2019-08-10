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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.08.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Pedro Henrique, Kayserispor'a resmi imzayı attı! | Transfer haberleri...

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Pedro Henrique, Kayserispor'a resmi imzayı attı! | Transfer haberleri...

İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 sözleşme yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir isim daha kattı. Dün akşam Kayseri’ye gelen Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.

Yunanistan’ın PAOK takımından ayrılarak gelen Henrique kanat pozisyonunda oynuyor. Geçen sezon 9 kaçta görev alan ve 5 maçta ilk 11’de forma giyen Henrique, daha önce de Astana, Karabağ, Rennes, Zürih takımlarında mücadele etti. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Kayserisporumuz Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique Konzen Medina da Silva ile Mali işlerden sorumlu yöneticimiz İsmail Çöl ve altyapıdan sorumlu yöneticimiz Bekir Benk’in katılımlarıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz” denildi. 

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Pedro Henrique, Kayserispora resmi imzayı attı | Transfer haberleri...

Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarıTeknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Antrenman öncesi 30 yaşına giren yeni transfer Aymen Abdennour'un doğum günü kutlandı.
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