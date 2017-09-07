Pedro Franco Boluspor'da

Transferde emeği geçen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Ormana teşekkür eden Başkanımız Necip Çarıkcı şunları söyledi: “Beşiktaş Kulübünden Pedro Franco ile 1 yıllık kiralık anlaşma yapacağız. Eksik olan stoper bölgemizde Pedro ile bu eksiğimizi gidereceğiz. Her şeyden önce bugüne kadar ki transferlerde Boluspor Kulübü’nün Türkiye’de ki itibarı, Dünya’da ki itibarı, FIFA ve UEFA’da kulübümüzün mali yönden hiçbir davasının olmaması ve imajımızdan dolayı da böyle büyük transferleri halkımız ve esnafımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. Tabii burada en büyük destek olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile görüşmemiz oldu. Rakamsal konuda fark olmasına rağmen, kendisi yakın dostumuz olduğu için bu rakamı karşıladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu transferde kendisi bizzat faydalı olmuştur. Bu transfer bize ve lige değer katar, güç katar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun”

Boluspor’un hedefleri için elinden geleni yapacağını ifade eden Pedro Franco ise “Transferin son günlerinde de olsa Boluspor’a gelme şansını sonunda buldum. Uzun süredir gerçekleşmesini istediğim bir şeydi. Amacım burada Boluspor’un hedeflerine ve takıma yardım etmek. Elimden geleni yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. En kısa sürede katkı vermek için çalışmaya başlayacağım. İdmanlar ve maçlarda bulduğum fırsatları değerlendirmeye çalışacağım. Umarım Süper Lig hedefine ulaşırız. Bunun için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.” şeklinde konuştu.