Pedal çevirerek 79 günde dünya turu yaptı! Rekor...

Dünya etrafında 18 bin mil (yaklaşık 29 bin kilometre) bisiklet süren ve bu turu 79 günde tamamlayarak rekora imza atan 34 yaşındaki İskoç bisikletçi Beaumont turunun son etabında akşam saatlerinde Paris'e ulaştı.
Beaumont 2008'de aynı yolu 194 günde tamamlayarak rekor kırmış, Beaumont daha sonra başka bisikletçilerce defalarca geçilmişti.
Rekortmen bisikletçi, tur boyunca günde ortalama 16 saatten fazla ve yaklaşık 240 mil bisiklet sürmek zorunda kaldı.
Fransız yazar Jules Verne'in "80 Günde Devri Alem" isimli eserinden etkilenen rekortmen bisikletçi, rekor denemesine 2 Temmuz'da Paris'te başlamıştı.
Beaumont ayrıca seyahati sırasında bir ayda katettiği 7 bin 31 mil ile de bir ayda en çok yol kateden bisikletçi ünvanını alarak Guinness Rekorlar kitabına girmişti.