Pazartesi maç olursa! Tenis topu...
Bundesliga'da oynanan Eintracht Frankfurt-Leipzig maçı ilginç bir protesto gösterisine sahne oldu.
Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan önce taraftarlar pazartesi günü maç oynanmasına tepki amacıyla tribünlerden sahaya yüzlerce tenis topu fırlattı. Sahaya giren görevliler topları temizlerken ikinci yarı gecikmeli olarak başladı.
Federasyonu tepki veren taraftarlar tenis toplarını sahaya atmadan önce tribünlerden aşağı indi ardından da topları sahaya attı. Taraftar grupları yaşananların ardından yaptığı açıklamada "Yaşanan bu olay biz futbol taraftarlarının yaşananları ne kadar sineye çekeceğimizle alakalı" ifadelerini kullandı.
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