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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.02.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Pauleta: 'Galatasaray'da oynamak isterdim'

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Pauleta: 'Galatasaray'da oynamak isterdim'

Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in futbol elçisi Pauleta, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Pauleta, "Menajerim özellikle Galatasaray ile çok görüşmeler yaptı. Yazık oldu, oynamak isterdim. Burada futbol aşkı ve tutkusunu hissedebiliyorsunuz" dedi.

Türkiye'de kurulan Paris Saint-Germain (PSG) Futbol Akademisi için İstanbul'a gelen Pauleta, Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Ancak bazı şeylere çok şaşırıyorum. Burası futbolu seven bir ülke ama altyapıya gerekli önemi vermeyen bir ülke. Biz de bundan dolayı buradayız. Büyük bir potansiyel var ve bu potansiyeli değerlendirmemiz lazım. Türkiye gibi bir ülkede akademi açmak çok önemliydi. PSG için de çok önemli. Çünkü bu potansiyeli kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

"İKİ BÜYÜK TAKIM KARŞI KARŞIYA GELECEK"
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray - Benfica eşleşmesi için de Pauleta, "İki büyük takım, iki tarih kokan ekip önemli bir platformda karşı karşıya gelecek. Birbirlerine denk takımların mücadelesini izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKİSİ DE BÜYÜK OYUNCULAR AMA BEN RONALDO DİYORUM"
Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Messi kıyaslaması için de konuşan Pauleta, "İkisi de çok büyük oyuncu. Umarım buradan da bir Türk futbolcu çıkar ve onları geçer. Portekizli olduğum için Ronaldo'yu söyleyeceğim ama ikisi de büyük oyuncular, ikisi de inanılmaz futbolcular" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY İLE ÇOK GÖRÜŞMELER YAPILDI ANCAK OLMADI"
Futbol oynadığı dönemde Galatasaray ile menajeri aracılılığıyla görüşmeler yapıldığına değinen Pauleta, "Resmi teklif hiç bir zaman olmadı ancak menajerim, özellikle Galatasaray ile çok görüşmeler yaptı. Yazık oldu, oynamak isterdim. Süper Lig ve Galatasaray'da oynayamadığım için üzgünüm. Burada futbol aşkı ve futbol tutkusunu hissedebiliyoruz. Her oyuncu burada oynamak ister" dedi.

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