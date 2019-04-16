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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

Paul Scholes'un başı dertte! Suçlu bulundu...

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Paul Scholes'un başı dertte! Suçlu bulundu...

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle eski yıldız futbolcu Paul Scholes'u suçlu buldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Scholes'un 17 Ağustos 2015'ten 12 Ocak 2019'a kadar geçen süreçte 140 futbol maçına bahis oynadığı belirtildi.

Futbolu bırakmasının ardından İngiltere'nin alt lig takımlarından Oldham Athletic'de 31 gün teknik direktörlük yapan ve Salford City'nin yüzde 10'luk hissesine sahip olan Paul Scholes'un, "görevi kötüye kullanmaktan" suçlu bulunduğu ifade edildi.

Scholes'un, karara 26 Nisan'a kadar itiraz etme hakkı bulunuyor. Kararın kesinleşmesinin ardından verilecek ceza belli olacak.

Futbol kariyeri boyunca sadece Manchester United forması giyen ve 2013'te emekliye ayrılan 44 yaşındaki Scholes, 11 lig, 3 İngiltere Federasyon Kupası ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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